Врач объяснила, почему актеры «Эмили в Париже» и «Злой» настолько худые: стройности не завидуйте – «через 5 лет их придется перекатывать»

1 февраля 2026 14:44
По мнению эксперта, кинозвезды попадают в ловушку своей же карьеры.

В последнее время все чаще мелькают новости и обсуждения о резком похудении голливудских актеров. Особенно много говорят о звездах сериала «Эмили в Париже» и новой части мюзикла «Злая». Зрителей поражают и даже пугают новые, чрезмерно худые силуэты кумиров.

На просторах интернета, особенно на Reddit, строятся целые теории: не превратился ли Голливуд в поле негласного соревнования по худобе? Многие предполагают, что за резкими трансформациями могут стоять расстройства пищевого поведения (РПП).

Что на это говорит медицина, чем опасно такое «измождение» для организма и где грань между ролью и здоровьем? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы пообщались с врачом-диетологом Риммой Мойсенко.

Мнение эксперта: «Через 5 лет их, возможно, придется перекатывать»

Мойсенко объясняет, что радикальные изменения веса – часто вынужденная часть профессии. Герои требуют конкретных параметров: одним нужно быстро набрать 40 килограммов, другим – «сдуться». Особенно тяжело тем, кто снимается в нескольких проектах параллельно, неделю играя истощенного, а следующую – упитанного персонажа.

«Поэтому им приходится прибегать к экстремальным мерам, в том числе к пептидам, позволяющим сбросить очень много. Человек может годами "сидеть" на таких препаратах, потому что ему начинает нравиться этот образ. Он даже выбирает роли, где выглядит чрезмерно худым».

Но за это приходится платить высокую цену. Врач предупреждает об опасности аутоиммунных реакций.

«При длительном приеме рецепторы перестают воспринимать не только препарат, но и саму пищу как фактор насыщения. Есть мнение экспертов, что через 5 лет такие люди начнут чрезмерно полнеть и их придется перекатывать, а остановить этот процесс будет почти невозможно – антидотов для "перезагрузки" рецепторов пока не существует».

А еще здесь замешан тренд на биохакинг и будущее без отходов

Отдельно эксперт затронула тему современных трендов, таких как биохакинг, где люди едят на 300 ккал, замещая остальное БАДами. Она связывает это с глобальными тенденциями.

«Сейчас разрабатывают пищевые добавки – полные заменители еды. Цель – уменьшить количество человеческих отходов для "улучшения экологии". Пептиды для похудения являются частью этой истории: меньше еды, меньше отходов».

Однако природу не обманешь. Дефицит жизненно важных веществ, получаемых из полноценной пищи, – прямая причина множества заболеваний.

«То, что заложено в генетике, человек должен получать. Сегодня мы недополучаем из еды коллаген, витамины, микроэлементы. Если пойти по пути полной замены еды на синтетику, мы создадим "роботоподобного" человека с высокой работоспособностью, но без здоровья. Это будет уже не искусственный интеллект рядом с нами, а мы сами, его породившие».

Вывод эксперта однозначен: радикальные диеты и химические вмешательства ради быстрых трансформаций – это игра с огнем, последствия которой для здоровья могут стать необратимыми.

Фото: Кадр из сериала «Эмили в Париже», фильма «Злая. Часть 2» (2025)
