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«Эмили в Париже» приближается к финалу: сразу с двумя героями придется проститься зрителями

29 июня 2025 09:25
«Эмили в Париже» приближается к финалу: сразу с двумя героями придется проститься зрителями

Поездка в Рим так просто не пройдет.

Создатель популярного сериала «Эмили в Париже» Даррен Стар подтвердил, что пятый сезон станет особенным. Съёмки стартовали в Риме, а затем команда вернулась на привычные парижские улицы.

Чем будет уникален сезон

«Эмили в Париже» приближается к финалу: сразу с двумя героями придется проститься зрителями

Сам Стар анонсировал: «Я думаю, нас ждёт действительно потрясающий сезон. Эмили определённо вернулась в Париж!».

Но на одной лишь смене локаций сюрпризы от Netflix не закончатся.

Минус двое

«Эмили в Париже» приближается к финалу: сразу с двумя героями придется проститься зрителями

Однако возвращаются далеко не все. В новом сезоне не будет Камилль — подруги-соперницы, которую на протяжении четырёх сезонов играла Камилль Разат. Её уход может окончательно изменить любовный треугольник, в центре которого столько лет крутилась Эмили.

Да и судя по свежим кадрам со съёмок, Лили Коллинз (Эмили) всё же определилась — и выбрала итальянца, оставив другого воздыхателя в прошлом. На фото она запечатлена за страстным поцелуем с героем Эудженио Франческини, снятым на фоне римской архитектуры. Вполне возможно, что с этим поцелуем завершается не только неопределённость главной героини, но и целая глава сериала (а может и вся история).

Если Камилль действительно исчезает из сюжета, пятый сезон обещает стать поворотным: меньше драмы — больше взросления. Эмили больше не в роли вечной туристки — теперь у неё и чувство, и выбор, и, наконец, своя история.

Круассаны в прошлом, Эйфелева башня на горизонте: Netflix пора менять название «Эмили в Париже» — героиня переехала.

Фото: Кадры из сериала «Эмили в Париже»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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