Во 2 сезоне 4 серии сериала «Элита» чувство вины за содеянное становится у Пола только сильнее, а одноклассники еще больше усиливают его и не позволяют забыть о случившемся. Секрет Каетаны грозится раскрыть ее собственная мать.
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