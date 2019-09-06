Во 2 сезоне 6 серии сериала «Элита» у Лу есть компромат на Надю, и она шантажирует девушку. Из-за своих подозрений Самуэль ссорится с Карлой. В будущем Гусман находится на допросе из-за исчезнувшего студента.
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