Во 2 сезоне 1 серии сериала «Элита» в школе Лас-Энсинас появляются новые ученики. Гусман находится в депрессии из-за потери сестры. Кристиан пытается сохранить свои секреты. Одноклассник бесследно исчезает.
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