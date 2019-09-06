Во 2 сезоне 2 серии сериала «Элита», чтобы узнать, кто убил Марину, Самуэль прибегает к отчаянным методам и решается попробовать соблазнить Карлу. Тем временем Каетана, новая подруга Лу, устраивает вечеринку.
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