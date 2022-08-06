5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношенийСегодняшний мир усложняет ответ на вопрос о том, как правильно строить романтические отношения. Все выучили слово «токсичность», но современные пары по-прежнему сталкиваются с самыми разными противоречиями и проблемами. Режиссеры же пытаются отразить это на экране.
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеровВ английском языке существует выражение feel-good movie — незамысловатое, оптимистичное кино, которое будто специально снято для того, чтобы привести зрителей в отличное расположение духа и поднять настроение. Именно такие сериалы Netflix — уютные и с немалой долей романтики — попали в нашу подборку.