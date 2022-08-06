Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Проще простого Новости

Новости о сериале «Проще простого»

Новости о сериале «Проще простого» Вся информация о сериале
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений Сегодняшний мир усложняет ответ на вопрос о том, как правильно строить романтические отношения. Все выучили слово «токсичность», но современные пары по-прежнему сталкиваются с самыми разными противоречиями и проблемами. Режиссеры же пытаются отразить это на экране.
Написать
6 августа 2022 12:00
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеров
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеров В английском языке существует выражение feel-good movie — незамысловатое, оптимистичное кино, которое будто специально снято для того, чтобы привести зрителей в отличное расположение духа и поднять настроение. Именно такие сериалы Netflix — уютные и с немалой долей романтики — попали в нашу подборку.
Написать
6 марта 2021 11:28
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше