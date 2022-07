1 Opening (Spirit of Adventure) Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:53

2 Dug's Theme (Full Version) Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:50

3 Theme for Carl and Dug Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:27

4 Up at the Crack of Dog Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:30

5 Are You There, Dog? It's Me, Carl Andrea Datzman, Curtis Green 1:33

6 Squirrel, Interrupted Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:26

7 Tilt-A-Squirrel Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 2:40

8 Squirrel's Worst Peanut Butter Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:35

9 Around the Squirrel in 80 Dugs Andrea Datzman, Curtis Green 0:46

10 For Whom the Smell Tolls Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 2:02

11 All Smell Breaks Loose Andrea Datzman, Curtis Green 0:31

12 The Good, the Bad and the Dug-ly Andrea Datzman, Curtis Green 2:30

13 All's Smell That Ends Smell Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:22

14 Dug Actually Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:39

15 This Is Your Brain on Dug Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 2:51

16 My Pup Runneth Over/The Dog of War Andrea Datzman, Curtis Green 3:03

17 The Dogfather, Part II Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:07

18 The Star-Spangled Barker Andrea Datzman, Curtis Green 0:40

19 Stand-Dug Comedian Andrea Datzman, Curtis Green 0:31

20 Firework from Home Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:01

21 Here Come the Fireworks Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:38

22 Extreme Russell-ing Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:37

23 The Science of Adventure Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 2:27

24 Golden Retriever Privilege Andrea Datzman, Curtis Green 2:54