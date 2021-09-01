В 1 сезоне сериала «Будни Дага» история разворачивается вокруг добродушного лохматого пса по кличке Даг. С помощью специального ошейника Даг способен общаться с людьми — это устройство он получил во время своего пребывания в джунглях Южной Америки. Каждый день главного героя наполнен различными приключениями и забавными ситуациями, большинство из которых происходит по причине чрезмерного любопытства самого Дага и его необычных способностей. Хозяин пса, пожилой джентльмен по имени Карл Фредриксон, старательно пытается избавить Дага от большинства проблем.