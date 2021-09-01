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Будни Дага 2021 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Будни Дага
Киноафиша Сериалы Будни Дага Сезоны Сезон 1

Dug Days
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Будни Дага»

В 1 сезоне сериала «Будни Дага» история разворачивается вокруг добродушного лохматого пса по кличке Даг. С помощью специального ошейника Даг способен общаться с людьми — это устройство он получил во время своего пребывания в джунглях Южной Америки. Каждый день главного героя наполнен различными приключениями и забавными ситуациями, большинство из которых происходит по причине чрезмерного любопытства самого Дага и его необычных способностей. Хозяин пса, пожилой джентльмен по имени Карл Фредриксон, старательно пытается избавить Дага от большинства проблем.

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Список серий сериала Будни Дага График выхода всех сериалов
Сезон 1
Белка! Squirrel!
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2021
Щенки Puppies
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2021
Цветы Flowers
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2021
Запах Smell
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2021
Наука Science
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2021
Carl's Date
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2023
График выхода всех сериалов
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