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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Сезоны Сезон 3 Серия 2

Аббатство Даунтон 2010 - 2015 2 серия 3 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Аббатство Даунтон»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 16 сентября 2012
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 23 сентября 2012
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 30 сентября 2012
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 7 октября 2012
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 14 октября 2012
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 21 октября 2012
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 28 октября 2012
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 4 ноября 2012
О чем cерия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Аббатство Даунтон» будущее аббатства находится под вопросом. Мэри надеется получить помощь от своей бабушки Марты. Аристократы решают организовать настоящую вечеринку и приглашают всех соседей и друзей.

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