В 3 сезоне 6 серии сериала «Аббатство Даунтон» отношения Роберта и Коры оказываются под вопросом. Может быть, в этот раз Вайолет способна спасти разрушающийся брак? Бейтс готов на все, чтобы заслужить свою свободу.
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