В 3 сезоне 3 серии сериала «Аббатство Даунтон» настало время Эдит, но поверит ли ее семья, что она действительно счастлива? Анна пытается помочь Бейтсу. Мэри считает, что только она может спасти аббатство от погибели.
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