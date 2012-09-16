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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Сезоны Сезон 3 Серия 3

Аббатство Даунтон 2010 - 2015 3 серия 3 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Аббатство Даунтон»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 16 сентября 2012
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 23 сентября 2012
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 30 сентября 2012
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 7 октября 2012
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 14 октября 2012
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 21 октября 2012
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 28 октября 2012
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 4 ноября 2012
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Аббатство Даунтон» настало время Эдит, но поверит ли ее семья, что она действительно счастлива? Анна пытается помочь Бейтсу. Мэри считает, что только она может спасти аббатство от погибели.

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