В 1 сезоне 7 серии сериала «Аббатство Даунтон» до Коры доходят ужасные известия касательно наследства. Мэри пока не дает ответ Мэттью и просит его подождать. Роберт отправляет миссис Патмор к глазному, О’Брайан пытается откопать компромат на Бейтса.
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