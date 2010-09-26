В 1 сезоне 6 серии сериала «Аббатство Даунтон» напор и бунтарство Сибил приводят к тому, что ей угрожает опасность. Мэттью симпатизирует юной суфражистке, но делает предложение Мэри. Бейтс подает заявление на увольнение, хотя не он является вором.
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