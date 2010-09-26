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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Сезоны Сезон 1 Серия 5

Аббатство Даунтон 2010 - 2015 5 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Аббатство Даунтон»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 сентября 2010
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 3 октября 2010
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 10 октября 2010
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 17 октября 2010
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 24 октября 2010
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 31 октября 2010
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 7 ноября 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Аббатство Даунтон» вся деревня готовится к ярмарке цветов. На этой почве Изабель встревает в конфликт с Вайолет, а Мэри знакомится еще с одним потенциальным ухажером. Анна узнает, кто заделался воришкой в их доме.

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