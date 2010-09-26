В 1 сезоне 5 серии сериала «Аббатство Даунтон» вся деревня готовится к ярмарке цветов. На этой почве Изабель встревает в конфликт с Вайолет, а Мэри знакомится еще с одним потенциальным ухажером. Анна узнает, кто заделался воришкой в их доме.
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