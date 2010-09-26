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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Сезоны Сезон 1 Серия 3

Аббатство Даунтон 2010 - 2015 3 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Аббатство Даунтон»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 сентября 2010
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 3 октября 2010
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 10 октября 2010
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 17 октября 2010
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 24 октября 2010
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 31 октября 2010
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 7 ноября 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Аббатство Даунтон» Мэри заинтересована в турецком атташе, вместо предложенной Корой партии. После того как их симпатия оказалась взаимной, весь дом был втянут в скандал о неправильности этих отношений.

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