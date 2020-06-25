Во 2 сезоне 3 серии сериала «Роковой патруль» Рита и Нильс отправляются к богоподобному Красному Джеку, похитившему Ларри. Клифф решается снова встретиться с дочерью и рассказать ей правду, а Джейн устраивают интервенцию другие ее личности.
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