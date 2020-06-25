Во 2 сезоне 8 серии сериала «Роковой патруль» Джейн решает доказать окружающим собственную значимость. Она объединяется с Ларри для поиска бесценного артефакта и привозит его в сельский Арканзас. Тем временем Найлз продолжает помогать Дороти.
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