Во 2 сезоне 7 серии сериала «Роковой патруль» Миранда заступается за супергероев, получивших таинственную посылку. Тем временем Рита борется со своим прошлым, а Найлз отправляется на Север, чтобы встретиться с матерью Дороти.
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