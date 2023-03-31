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Дуги Камеалоха, доктор медицины 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дуги Камеалоха, доктор медицины
Киноафиша Сериалы Дуги Камеалоха, доктор медицины Сезоны Сезон 2

Doogie Kamealoha, M.D.
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дуги Камеалоха, доктор медицины»

Во 2 сезоне сериала «Доктор Дуги Камеалоха» Уолтер и Лахела воссоединяются после целого лета, проведенного врозь. Но неожиданно они оба понимают, что изменились за это время. Совпадут ли их жизненные пути дальше или им придется разойтись? Тем временем в клинике появляется новый обаятельный пациент по имени Нико, который помогает Лахеле разобраться в своих чувствах. Но все личные перипетии уходят на второй план, когда героиня оказывается перед выбором своей будущей медицинской специальности, ведь от этого решения зависит ее карьера. К счастью, у нее есть семья, коллеги и лучшая подруга, которые поддерживают ее на этом пути.

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Список серий сериала Дуги Камеалоха, доктор медицины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пока мы не встретимся снова A Hui Huo (Until We Meet Again
Сезон 2 Серия 1
31 марта 2023
Мифологические существа Mythological Creatures
Сезон 2 Серия 2
31 марта 2023
Сообщение от шефа Message from the Chief
Сезон 2 Серия 3
31 марта 2023
Черное облако, белое облако Black Cloud, White Cloud
Сезон 2 Серия 4
31 марта 2023
Танцевальная революция Dance Dance Evolution
Сезон 2 Серия 5
31 марта 2023
Блаженство после поцелуя Post-Kiss Bliss
Сезон 2 Серия 6
31 марта 2023
Я просто мама I'm Just a Mom
Сезон 2 Серия 7
31 марта 2023
Крадущийся тигр, затаившийся доктор Crouching Tiger, Hidden Doctor
Сезон 2 Серия 8
31 марта 2023
Now What?
Сезон 2 Серия 9
31 марта 2023
Me
Сезон 2 Серия 10
31 марта 2023
График выхода всех сериалов
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