В 1 сезоне сериала «Дуги Камеалоха, доктор медицины» сюжет фокусируется на девочке-вундеркинде, проживающей на одном из гавайских островов. С раннего детства Дуги Камеалоха увлекается медициной, а в будущем она мечтает стать настоящим доктором, чтобы лечить своих заболевших сограждан. Впрочем, уникальные способности главной героини помогают ей устроиться на работу в местный госпиталь — Дуги учится на своих ошибках и старается найти выход из любой, даже самой сложной ситуации. Параллельно девочка также старается разобраться в своих непростых отношениях с родителями.