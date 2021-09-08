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Дуги Камеалоха, доктор медицины 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дуги Камеалоха, доктор медицины
Киноафиша Сериалы Дуги Камеалоха, доктор медицины Сезоны Сезон 1

Doogie Kamealoha, M.D.
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дуги Камеалоха, доктор медицины»

В 1 сезоне сериала «Дуги Камеалоха, доктор медицины» сюжет фокусируется на девочке-вундеркинде, проживающей на одном из гавайских островов. С раннего детства Дуги Камеалоха увлекается медициной, а в будущем она мечтает стать настоящим доктором, чтобы лечить своих заболевших сограждан. Впрочем, уникальные способности главной героини помогают ей устроиться на работу в местный госпиталь — Дуги учится на своих ошибках и старается найти выход из любой, даже самой сложной ситуации. Параллельно девочка также старается разобраться в своих непростых отношениях с родителями.

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Список серий сериала Дуги Камеалоха, доктор медицины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Алоха — тот самый привет Aloha — The Hello One
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2021
Любовь — это тайна Love Is A Mystery
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2021
Лицензия на отказ от вождения License To Not Drive
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2021
Лахела и Стич Lahela & Stitch
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2021
Стоимость данка Dunk Cost
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2021
Карьерные Красотки Career Babes
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2021
Мама-Ментум Mom-Mentum
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2021
История Talk-Story
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2021
Обшивка Scutwork
Сезон 1 Серия 9
3 ноября 2021
Алоха - до свидания! Aloha – The Goodbye One
Сезон 1 Серия 10
10 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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