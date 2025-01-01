Постеры сериала «Дуги Камеалоха, доктор медицины»

«Голову с плеч!» — но сначала посмотрите новый трейлер «Алисы в стране чудес» со звездой «Слова пацана» и музыкой Высоцкого (видео)

Думали, после выбора актера на роль Снейпа больше ничего не удивит? Создатели «Гарри Поттера» добрались и до Темного Лорда

Тайвин Ланнистер и его шахматная партия: как один человек изменил карту власти в Вестеросе

Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали

Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям

«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

Безруков 6 раз ходил на пробы, но роль досталась Устюгову: так актер избежал позора — фильм с рейтингом 4,6 с треском провалился

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа