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Декстер 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Декстер»
Наш отец
Сезон 3 / Серия 1 28 сентября 2008
В поисках Фрибо
Сезон 3 / Серия 2 5 октября 2008
Лев сегодня спит
Сезон 3 / Серия 3 12 октября 2008
Все в семье
Сезон 3 / Серия 4 19 октября 2008
Поворот на Бимини
Сезон 3 / Серия 5 26 октября 2008
Да, я справлюсь
Сезон 3 / Серия 6 2 ноября 2008
Просто, как пирог
Сезон 3 / Серия 7 9 ноября 2008
Ущерб, который может причинить человек
Сезон 3 / Серия 8 16 ноября 2008
О прошлой ночи
Сезон 3 / Серия 9 23 ноября 2008
Ступай своей дорогой
Сезон 3 / Серия 10 30 ноября 2008
У меня была мечта
Сезон 3 / Серия 11 7 декабря 2008
Берешь ли ты Декстера Моргана?
Сезон 3 / Серия 12 14 декабря 2008
О чем серия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Декстер» главный герой пытается доказать полицейским, что найденный труп не является делом рук Фрибо, а за всем этим стоит другой человек. В магазине Декстер становится свидетелем приставаний педофила к Астор.

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