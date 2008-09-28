В 3 сезоне 3 серии сериала «Декстер» главный герой пытается доказать полицейским, что найденный труп не является делом рук Фрибо, а за всем этим стоит другой человек. В магазине Декстер становится свидетелем приставаний педофила к Астор.
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