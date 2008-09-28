В 3 сезоне 2 серии сериала «Декстер» Декстер отправляется на поиски Фреда. Он намерен уничтожить настоящего убийцу. Тем временем Декстер и Рита стоят перед важным выбором: им необходимо принять решение насчет своего будущего ребенка.
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