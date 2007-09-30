Во 2 сезоне 2 серии сериала «Декстер» Декстер сталкивается с некоторыми трудностями, которые связаны с делом об убийстве его брата. Между тем для расследования преступлений назначен новый агент спецслужбы. А Дебру мучают воспоминания из прошлого.
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