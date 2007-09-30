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Декстер 2 сезон 10 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Декстер»
Снова жив
Сезон 2 / Серия 1 30 сентября 2007
В ожидании выдоха
Сезон 2 / Серия 2 7 октября 2007
Неудобная ложь
Сезон 2 / Серия 3 14 октября 2007
Взгляд насквозь
Сезон 2 / Серия 4 21 октября 2007
Темный защитник
Сезон 2 / Серия 5 28 октября 2007
Декс, ложь и видео
Сезон 2 / Серия 6 4 ноября 2007
Этой ночью вырос лес
Сезон 2 / Серия 7 11 ноября 2007
Утро наступает
Сезон 2 / Серия 8 18 ноября 2007
Сопротивление бесполезно
Сезон 2 / Серия 9 25 ноября 2007
Кое-что о Гарри
Сезон 2 / Серия 10 2 декабря 2007
Впереди поворот налево
Сезон 2 / Серия 11 9 декабря 2007
Британское вторжение
Сезон 2 / Серия 12 16 декабря 2007
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Декстер» Декстеру становятся известны подробности и причины смерти его приемного отца. Доакс рискует оказаться в зависимом положении от своего главного врага. Лайла, в свою очередь, решает насолить Анхелю.

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