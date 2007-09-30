Во 2 сезоне 12 серии сериала «Декстер» Лайле удается найти Доакса, который, в свою очередь, раскрывает ей тайну Декстера. Однако девушка не готова освобождать Доакса и принимает весьма неожиданное решение. Декстер намерен уничтожить Лайлу.
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