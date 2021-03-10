В 1 сезоне сериала «Дилер» история разворачивается вокруг режиссера музыкальных клипов по имени Франк. В один прекрасный день он отправляется в самый криминальный район Франции, чтобы снять новое видео для начинающего рэпера по имени Тони. Однако Франк даже не подозревает, что его клиент — опасный преступник, занимающийся наркобизнесом. Довольно быстро становится понятно, что одной лишь съемкой дело не обойдется. Невольно главный герой становится участником очень страшных и весьма опасных событий, связанных с Тони и его преступной группировкой. Сможет ли Франк остаться в живых?