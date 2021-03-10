Меню
Дилер 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дилер
Caïd 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дилер»

В 1 сезоне сериала «Дилер» история разворачивается вокруг режиссера музыкальных клипов по имени Франк. В один прекрасный день он отправляется в самый криминальный район Франции, чтобы снять новое видео для начинающего рэпера по имени Тони. Однако Франк даже не подозревает, что его клиент — опасный преступник, занимающийся наркобизнесом. Довольно быстро становится понятно, что одной лишь съемкой дело не обойдется. Невольно главный герой становится участником очень страшных и весьма опасных событий, связанных с Тони и его преступной группировкой. Сможет ли Франк остаться в живых?

Список серий 1-го сезона сериала «Дилер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 марта 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2021
