В 1 сезоне 6 серии сериала «Дилер» Тони оказывается перед сложным решением. Стив продолжает на него давить. Продюсеры отказываются от клипа, который снял Франк. В итоге Килиан предлагает режиссеру добавить в видео более шокирующие кадры...
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