В 1 сезоне 3 серии сериала «Дилер» Мусса начинает ругаться с Тони из-за давления со стороны Стива. Однако их конфликт в итоге ни к чему не приводит. Параллельно главный герой уговаривает Тома не отказываться от уникального шанса.