«Дилер» — новый французский сериал, снятый в жанре остросюжетного триллера. Над производством шоу работала стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг режиссера музыкальных клипов по имени Франк. Однажды он отправляется в один из самых маргинальных районов Франции, чтобы снять видео для начинающего свою карьеру рэпера по имени Тони. По ходу развития событий становится понятно, что Тони увлекается не только творчеством, но и наркоторговлей. Кроме того, у него есть целая преступная группировка, которая орудует по всей стране. В итоге Франк становится участником опасных и очень страшных событий, а кроме того, теперь постоянно рискует своей жизнью.