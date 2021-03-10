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Постер к сериалу Дилер
Постер к сериалу Дилер
Постер к сериалу Дилер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Дилер
Дилер (2021 - 2021) Caïd 18+
Год выпуска 2021
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 1 час 40 минут
О чем сериал

«Дилер» — новый французский сериал, снятый в жанре остросюжетного триллера. Над производством шоу работала стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг режиссера музыкальных клипов по имени Франк. Однажды он отправляется в один из самых маргинальных районов Франции, чтобы снять видео для начинающего свою карьеру рэпера по имени Тони. По ходу развития событий становится понятно, что Тони увлекается не только творчеством, но и наркоторговлей. Кроме того, у него есть целая преступная группировка, которая орудует по всей стране. В итоге Франк становится участником опасных и очень страшных событий, а кроме того, теперь постоянно рискует своей жизнью.

Дилер - Трейлер
Дилер
Трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Абдраман Диакит
Мохамед Буду
Себастьен Убани
Идир Азугли
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дилер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами
Кадры из сериала
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