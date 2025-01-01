Постеры сериала «Дилер»

Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина?

«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом

Почему Безликие завербовали именно Арью Старк: тайна, которую фанаты «Игры престолов» не разгадали до сих пор

«Спасибо Богу, что этого нет в Штатах»: иностранцам показали нашего «Чебурашку» - у американцев глаза на лоб полезли от увиденного

Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла

В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?

«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября

Тарантино все-таки сделал сиквел «Джанго освобожденного» — и его легко можно найти в Сети: не просто продолжение, а дикий кроссовер

Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)

Сколько лет было Айгуль в сериале «Слово пацана»: возраст знают лишь самые внимательные – готовы себя проверить?