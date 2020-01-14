Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа

1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители

Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу

Политика, секс и море крови: продолжение «Спартака» стало идеальным «наследником» «Игры престолов» – от восторга пищат даже хейтеры

В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»

Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона

Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона