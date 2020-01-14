Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 11 серия 5 сезон
8.4Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Кризис на Бесконечных Землях: Часть пятая
Сезон 5 / Серия 114 января 2020
Встречайте Легенд
Сезон 5 / Серия 221 января 2020
Скучай по мне, целуй меня, люби меня
Сезон 5 / Серия 34 февраля 2020
Убей что-нибудь
Сезон 5 / Серия 411 февраля 2020
Голова её времени
Сезон 5 / Серия 518 февраля 2020
Смертельная битва
Сезон 5 / Серия 625 февраля 2020
Тупичок мистера Паркера
Сезон 5 / Серия 710 марта 2020
Ромео против Джульетты: Рассвет справедливости
Сезон 5 / Серия 817 марта 2020
Зари, не Зари
Сезон 5 / Серия 921 апреля 2020
Большая британская подделка
Сезон 5 / Серия 1028 апреля 2020
Сломанный корабль
Сезон 5 / Серия 115 мая 2020
Фрики и греки
Сезон 5 / Серия 1212 мая 2020
Я Легенды
Сезон 5 / Серия 1319 мая 2020
Эпизод, в котором мы заперты на ТВ
Сезон 5 / Серия 1426 мая 2020
Лебединая плеть
Сезон 5 / Серия 152 июня 2020
О чем серия
В 5 сезоне 11 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» на корабль проникает диверсант, представляющий для членов экипажа смертельную угрозу. Сара адаптируется к своей способности предвидеть будущее, а Мик проводит время с Литой.
