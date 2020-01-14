Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 7 серия 5 сезон
9.0Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Кризис на Бесконечных Землях: Часть пятая
Сезон 5 / Серия 114 января 2020
Встречайте Легенд
Сезон 5 / Серия 221 января 2020
Скучай по мне, целуй меня, люби меня
Сезон 5 / Серия 34 февраля 2020
Убей что-нибудь
Сезон 5 / Серия 411 февраля 2020
Голова её времени
Сезон 5 / Серия 518 февраля 2020
Смертельная битва
Сезон 5 / Серия 625 февраля 2020
Тупичок мистера Паркера
Сезон 5 / Серия 710 марта 2020
Ромео против Джульетты: Рассвет справедливости
Сезон 5 / Серия 817 марта 2020
Зари, не Зари
Сезон 5 / Серия 921 апреля 2020
Большая британская подделка
Сезон 5 / Серия 1028 апреля 2020
Сломанный корабль
Сезон 5 / Серия 115 мая 2020
Фрики и греки
Сезон 5 / Серия 1212 мая 2020
Я Легенды
Сезон 5 / Серия 1319 мая 2020
Эпизод, в котором мы заперты на ТВ
Сезон 5 / Серия 1426 мая 2020
Лебединая плеть
Сезон 5 / Серия 152 июня 2020
О чем серия
В 5 сезоне 7 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» погибший два года назад Дэмиен возвращается из загробного мира, после чего крадет устройство для перемещений во времени. Об этом узнает его дочь Нора, вынужденная скрывать информацию от команды.
