Во 2 сезоне 9 серии сериала «Дэйв» амбициозный главный герой отправляется в легендарную студию звукозаписи в надежде преодолеть творческий застой, но он вынужден столкнуться с самым большим препятствием в своей жизни – собственным эго.
Related video
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Авторизация по e-mail