Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дэйв» дружба главного героя и Эльза подвергается настоящему испытанию, когда они вместе выступают на традиционном еврейском праздновании — бар-мицве. Между тем у друга Дэйва начинается шумная вечеринка.
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