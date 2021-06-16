Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дэйв» дружба главного героя и Эльза подвергается настоящему испытанию, когда они вместе выступают на традиционном еврейском праздновании — бар-мицве. Между тем у друга Дэйва начинается шумная вечеринка.