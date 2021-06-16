Во 2 сезоне 7 серии сериала «Дэйв» главный герой и его подруга Эмма начинают предаваться воспоминаниям о том, как проходили их самые тяжелые жизненные периоды и к чему это в итоге привело. Дэйв неожиданно открывает множество важных истин для себя.