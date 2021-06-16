Во 2 сезоне 4 серии сериала «Дэйв» главный герой встречает лучшего игрока НБА и изо всех сил старается с ним подружиться. Однако завоевать расположение спортсмена оказывается не так уж и просто. Сможет ли Дэйв добиться поставленной цели?
Related video
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Авторизация по e-mail