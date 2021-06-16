Во 2 сезоне 4 серии сериала «Дэйв» главный герой встречает лучшего игрока НБА и изо всех сил старается с ним подружиться. Однако завоевать расположение спортсмена оказывается не так уж и просто. Сможет ли Дэйв добиться поставленной цели?