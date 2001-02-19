В 5 сезоне 6 серии сериала «Дарья» педагоги устраивают забастовку. Они хотят, чтобы им повысили заработную плату. Директор намерен сорвать протестную акцию. Он меняет педагогов на старуху с явным маразмом, педофила и прочих подозрительных элементов.
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