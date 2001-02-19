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Киноафиша Сериалы Дарья Сезоны Сезон 5 Серия 8

Дарья 1997 - 2001 8 серия 5 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Дарья»
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Сезон 5 / Серия 1 19 февраля 2001
Грустная годовщина
Сезон 5 / Серия 2 26 февраля 2001
Толстые как мы
Сезон 5 / Серия 3 5 марта 2001
Ненавижу летний лагерь
Сезон 5 / Серия 4 12 марта 2001
История Д
Сезон 5 / Серия 5 19 марта 2001
Стачка
Сезон 5 / Серия 6 26 марта 2001
Художественная лихорадка
Сезон 5 / Серия 7 2 апреля 2001
Не все сразу
Сезон 5 / Серия 8 21 мая 2001
Вперед в прошлое
Сезон 5 / Серия 9 28 мая 2001
Семейные разборки
Сезон 5 / Серия 10 4 июня 2001
Борьба за стипендию
Сезон 5 / Серия 11 11 июня 2001
Моя ночь с Дарьей
Сезон 5 / Серия 12 18 июня 2001
Дарья в коробке
Сезон 5 / Серия 13 25 июня 2001
О чем серия

В 5 сезоне 8 серии сериала «Дарья» Квин хочет, чтобы у нее появился постоянный бойфренд. У девочки никогда раньше не было полноценного романа, она ориентируется на Дарью. Дарья понимает это и решает отомстить сестре за все, что было в прошлом.

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