В 5 сезоне 8 серии сериала «Дарья» Квин хочет, чтобы у нее появился постоянный бойфренд. У девочки никогда раньше не было полноценного романа, она ориентируется на Дарью. Дарья понимает это и решает отомстить сестре за все, что было в прошлом.
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