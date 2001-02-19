Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дарья Сезоны Сезон 5 Серия 7

Дарья 1997 - 2001 7 серия 5 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Дарья»
Сила рекламы
Сезон 5 / Серия 1 19 февраля 2001
Грустная годовщина
Сезон 5 / Серия 2 26 февраля 2001
Толстые как мы
Сезон 5 / Серия 3 5 марта 2001
Ненавижу летний лагерь
Сезон 5 / Серия 4 12 марта 2001
История Д
Сезон 5 / Серия 5 19 марта 2001
Стачка
Сезон 5 / Серия 6 26 марта 2001
Художественная лихорадка
Сезон 5 / Серия 7 2 апреля 2001
Не все сразу
Сезон 5 / Серия 8 21 мая 2001
Вперед в прошлое
Сезон 5 / Серия 9 28 мая 2001
Семейные разборки
Сезон 5 / Серия 10 4 июня 2001
Борьба за стипендию
Сезон 5 / Серия 11 11 июня 2001
Моя ночь с Дарьей
Сезон 5 / Серия 12 18 июня 2001
Дарья в коробке
Сезон 5 / Серия 13 25 июня 2001
О чем серия

В 5 сезоне 7 серии сериала «Дарья» у Лейнов ломается допотопная прогнившая беседка, которая, как Джейн и Трент ошибочно думают, чрезвычайно важна для их родителей. Тогда Джейн решает заработать деньги на ремонт. Она начинает подделывать картины.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше