В 5 сезоне 9 серии сериала «Дарья» Джейн все-таки находит себе молодого человека. Ее бойфрендом становится юноша, который увлекается стариной. Он слушает ретромузыку, одевается в соответствующем стиле, а также ведет себя весьма несовременно.
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