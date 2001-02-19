В 5 сезоне 4 серии сериала «Дарья» Дарья и Квин с подачи родителей отправляются на встречу бывших учащихся детского летнего лагеря «Гризли». Дарье там категорически не нравилось. Ей приходилось развлекаться, когда она этого вовсе не хотела.
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