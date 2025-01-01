Меню
Trent Lane
[его тихое приветствие всем] Пр-привет.
Singer
Ты мне на горле стоишь.
Дариа
[Классный руководитель] Он просто заучил текст!
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
