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Киноафиша Сериалы Дарья Сезоны Сезон 1 Серия 11

Дарья 1997 - 2001 11 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Дарья»
Самооценщики
Сезон 1 / Серия 1 3 марта 1997
Приглашение
Сезон 1 / Серия 2 10 марта 1997
Заскучавшие в колледже
Сезон 1 / Серия 3 17 марта 1997
Кафе Disaffecto
Сезон 1 / Серия 4 24 марта 1997
Раздавленные торговым центром
Сезон 1 / Серия 5 31 марта 1997
Модель года
Сезон 1 / Серия 6 7 апреля 1997
Лабораторная мерзость
Сезон 1 / Серия 7 14 апреля 1997
Крутая нянька
Сезон 1 / Серия 8 9 июня 1997
Слишком милый
Сезон 1 / Серия 9 16 июня 1997
В четырёх стенах
Сезон 1 / Серия 10 30 июня 1997
Дорога не без приключений
Сезон 1 / Серия 11 7 июля 1997
Учение дона Джейка
Сезон 1 / Серия 12 14 июля 1997
Нытик в юбке
Сезон 1 / Серия 13 21 июля 1997
О чем серия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Дарья» Дарья со своими друзьями, в числе которых Джейн, Трент и Джесси, отправляется на фестиваль тяжелой музыки. Дарья надевает джинсовые штаны и футболку, которые предназначены специально для путешествия.

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