Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дарья Сезоны Сезон 1 Серия 9

Дарья 1997 - 2001 9 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Дарья»
Самооценщики
Сезон 1 / Серия 1 3 марта 1997
Приглашение
Сезон 1 / Серия 2 10 марта 1997
Заскучавшие в колледже
Сезон 1 / Серия 3 17 марта 1997
Кафе Disaffecto
Сезон 1 / Серия 4 24 марта 1997
Раздавленные торговым центром
Сезон 1 / Серия 5 31 марта 1997
Модель года
Сезон 1 / Серия 6 7 апреля 1997
Лабораторная мерзость
Сезон 1 / Серия 7 14 апреля 1997
Крутая нянька
Сезон 1 / Серия 8 9 июня 1997
Слишком милый
Сезон 1 / Серия 9 16 июня 1997
В четырёх стенах
Сезон 1 / Серия 10 30 июня 1997
Дорога не без приключений
Сезон 1 / Серия 11 7 июля 1997
Учение дона Джейка
Сезон 1 / Серия 12 14 июля 1997
Нытик в юбке
Сезон 1 / Серия 13 21 июля 1997
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Дарья» одна из девочек, которая учится в школе, решает сделать пластическую операцию по изменению формы носа. Квин и другие модницы тут же хотят последовать ее примеру. Хирурги делают Дарье и Квин предложение.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше