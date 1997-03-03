В 1 сезоне 1 серии сериала «Дарья» семейство Моргендорфер переезжает в столицу Великобритании. Дети идут в новое учебное заведение, где Квин отрицает тот факт, что Дарья – ее сестра. А та, в свою очередь, вовсю издевается над детским психологом.
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