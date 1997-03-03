В 1 сезоне 10 серии сериала «Дарья» Дарью и Квин застукали родители в тот момент, когда они поздно вернулись домой. Тогда Моргендорферы решают ужесточить требования к своим детям, а в качестве наказания приказывают им месяц сидеть дома после школы.
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