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Киноафиша Сериалы Дарья Сезоны Сезон 1 Серия 2

Дарья 1997 - 2001 2 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Дарья»
Самооценщики
Сезон 1 / Серия 1 3 марта 1997
Приглашение
Сезон 1 / Серия 2 10 марта 1997
Заскучавшие в колледже
Сезон 1 / Серия 3 17 марта 1997
Кафе Disaffecto
Сезон 1 / Серия 4 24 марта 1997
Раздавленные торговым центром
Сезон 1 / Серия 5 31 марта 1997
Модель года
Сезон 1 / Серия 6 7 апреля 1997
Лабораторная мерзость
Сезон 1 / Серия 7 14 апреля 1997
Крутая нянька
Сезон 1 / Серия 8 9 июня 1997
Слишком милый
Сезон 1 / Серия 9 16 июня 1997
В четырёх стенах
Сезон 1 / Серия 10 30 июня 1997
Дорога не без приключений
Сезон 1 / Серия 11 7 июля 1997
Учение дона Джейка
Сезон 1 / Серия 12 14 июля 1997
Нытик в юбке
Сезон 1 / Серия 13 21 июля 1997
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Дарья» Бриттани признательна Дарье за то, что та помогла ей. Поэтому она зовет ее на вечеринку. Дарья появляется там вместе со своей подружкой Джейн. Девчонкам удается сразить наповал охранника порнографической картинкой.

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